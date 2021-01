Szczepienia na COVID. Brakuje szczepionek? Schetyna: "Rząd sobie nie radzi"

Narodowy Program Szczepień trwa. Od 27 grudnia ubiegłego roku w Polsce zaszczepiono ponad 707 tys. osób. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał w niedzielę, że wszystkie terminy szczepień, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane. Z kolei w poniedziałek rząd poinformował, że wtorkowa dostawa szczepionki Moderny została odwołana i przesunięta najwcześniej na najbliższy weekend. Działania rządzących ocenił były szef MSWiA Grzegorz Schetyna. - Nie ma ważniejszej sprawy, niż skuteczne zaszczepienie większości Polaków - stwierdził w programie WP "Tłit". Polityk PO podkreślił też, iż" fundamentalnie się nie zgadza", że każdy punkt, do którego mogą zgłaszać się Polacy, aby otrzymać preparat, może wykonać dziennie tylko 30 szczepień. - Dlaczego nie wynegocjowano takiej liczby, która dawałaby szansę, że szczepienia nie potrwają lata, tylko miesiące? - pytał były lider Platformy Obywatelskiej. Schetyna odniósł się również do zarzutów, jakoby jego partia nie posiadała konkretnego programu. - Dzisiaj ten program musi być programem krótkoterminowym. On musi przygotować Polskę do przejścia przez czas pandemii - tłumaczył.

