Szczepienia dzieci na COVID-19? Dr Sutkowski przedstawił prawdopodobną datę

W środę premier Mateusz Morawieckim zapewnił, że jeżeli będzie taka możliwość, to rząd dopuści do szczepienia na COVID-19 dzieci poniżej 12. roku życia. - Badania trwają, pod uwagę brane są dwie grupy wiekowe: między 7. a 12. rokiem życia, a później od 0,5. a 6. rokiem życia. Premier wyraził dzisiaj to, co jest domeną troski o zdrowie publiczne najmłodszych. Najpierw jednak te szczepionki muszą zostać zbadane i dopuszczone w tych grupach wiekowych - tłumaczył w programie "Newsroom WP" dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - W związku z tym, że sytuacja robi się coraz gorsza, trzeba szybko podejmować decyzje, ale w oparciu o badania naukowe. Tylko wtedy będą one miały sens i będą akceptowane społecznie. Wydaje mi się, że jest to kwestia dwóch następnych miesięcy - podkreślał dr Sutkowski.