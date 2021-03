Szczepienia 30-latków do wakacji? Rzecznik PiS odpowiada

W II kwartale 2021 roku do Polski ma dotrzeć 15 mln dawek szczepionki na COVID. Jak zapowiedział wiceminister Waldemar Kraska możliwe, że w tym czasie uda się zaszczepić 30- i 40-latków. O szanse na tak optymistyczny scenariusz w programie WP "Tłit" pytany był wicerzecznik PiS. - Dzisiaj wszystko jest szacunkami. Wiemy o tym, bo w grudniu szacowaliśmy, że zaszczepimy dużo więcej osób. Problemem jest to, ile szczepionek do nas dociera - zaznaczył Radosław Fogiel. W opinii polityka, jeżeli do Polski dotrze deklarowana przez producentów liczba preparatów, możliwe będzie zaszczepienie około 8 milionów Polaków. - Stąd też aktywność polskiego rządu w badaniu możliwości zapewniania szczepionek spoza puli UE, a równocześnie naciski na koncerny, by z tego impasu wyjść - podkreślił Radosław Fogiel.

