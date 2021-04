Szczecin. Zamordował w kinie. Powód? Zazdrość o byłego. Wyrok sądu

Michel F. pod koniec maja 2019 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie . Mężczyzna został zobowiązany także do zapłacenia po 100 tys. zł. zadośćuczynienia najbliższym osobom zmarłego oraz dla rannego mężczyzny. Po wyroku apelację wniósł obrońca oskarżonego.

Szczecin. Zabójstwo w kinie w trakcie seansu

Do ataku doszło 23 grudnia 2018 roku w trakcie seansu filmowego w kinie w centrum handlowo-rozrywkowym w Szczecinie. Jak przekazała prokuratura w akcie oskarżenia, 26-latek "działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego" wielokrotnie wymierzył ciosy nożem w klatkę piersiową, ręce, szyję oraz w okolice łopatek i obojczyka. Mężczyzna nie przeżył ataku, zmarł w szpitalu.

Natomiast drugi z poszkodowanych został ugodzony w klatkę piersiową, szyję oraz ręce. To doprowadziło do powstania "rozległej rany ciętej szyi i przecięciem dużych naczyń szyjnych w postaci tętnic i żył szyjnych". Mężczyźnie także zagrażała utrata życia. Udało się go uratować.