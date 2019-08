Szczecin. Skradziono pieniądze zbierane na leczenie 5-letniej Mai

Do szokującej kradzieży doszło w sklepie przy ul. Lipowej w Szczecinie, gdzie wystawiona była puszka do zbiórki datków. Rodzice dziewczynki apelują o zwrot pieniędzy, które są im niezbędne do opłacenia operacji 5-latki. Całkowity koszt leczenia to ponad 300 tys. złotych. Policja poszukuje sprawcy.

Szczecin. Skradziono pieniądze zbierane na operację dla 5-letniej Mai Tucholskiej. (siepomaga.pl)

Do kradzieży miało dojść w sobotę. Według informacji, które uzyskaliśmy od Agnieszki Tucholskiej - mamy dziewczynki, złodzieje podjechali pod sklep samochodem, po czym weszli do środka. - Zastraszyli ekspedientkę i zabrali puszkę - mówi pani Agnieszka. Puszka była już prawie pełna, a mama 5-latki miała podjechać do sklepu razem z córką, żeby ją odebrać, a także zrobić zdjęcie i podziękować darczyńcom.

Zamiast do sklepu musiała się jednak udać na komisariat, gdzie zgłosiła kradzież. Policja poszukuje teraz sprawcy, a pani Agnieszka apeluje o zwrot pieniędzy. Zaznacza, że nie były to pieniądze dla niej, ale dla chorego dziecka, które nie jest niczemu winne. - Tam wpłacali obcy ludzie, który chcieli nam pomóc. Proszę o zwrot puszki - mówi mama Mai.

Policja ze względu na dobro śledztwa nie udziela szczegółowych informacji. - Traktujemy tę sprawę priorytetowo, ale na razie nie mogę mówić o wynikach dochodzenia - powiedział Wirtualnej Polsce Paweł Pankau, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Ogromne koszty operacji w USA

Jak czytamy na stronie zbiórki datków, 5-letnia Maja choruje na Zespół Goldenhara. Oprócz zniekształconej buzi, ma wadę serca, guza w oku, nie słyszy. - Po porodzie byliśmy z mężem przerażeni. Nie było specjalisty, do którego moglibyśmy się udać. Najgorsza była świadomość, że Maja nie wie, co do niej mówię, jaki mam głos - wspomina mama dziewczynki.

Jedyną szansą wydaje się operacja w Stanach Zjednoczonych, w tym usunięcie guza oraz rekonstrukcja małżowiny usznej i szczęki. Z operacją wiąże się także miesięczny pobyt za oceanem. Mama Mai w rozmowie z Wirtualną Polską informuje, że koszty leczenia specjaliści oszacowali na około 80 tysięcy dolarów, czyli w ponad 300 tysięcy złotych.

Pomóc 5-letniej Mai możecie, wpłacając środki pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/maja-tucholska.

