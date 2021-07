Szczecin. Chcieli mieć park, będzie kościół. Spór o palik z napisem "krzyż"

Na modlitwie się się jednak nie skończyło, bo sprawę proboszcz postanowił zgłosić na policję. - Na komisariacie dowiedziałam się, że ksiądz, który kilka miesięcy wcześniej modlił się w mojej intencji, złożył donos na policję. Jego zdaniem wyjęłam znak geodezyjny i działałam na szkodę parafii. Policjantka zaproponowała mi pouczenie. Nie przyjęłam go, nie przyznałam się do winy. Przyznałam się do wyjęcia drewnianego palika na nieogrodzonym terenie - opowiada pani Aleksandra w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".