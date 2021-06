Ks. Isakowicz-Zaleski: Watykan stracił cierpliwość. Śledztwo ws. kard. Dziwisza to ewenement [WYWIAD]

Takie raporty i komisja Konferencji Episkopatu Polski są krokiem do przodu w walce z pedofilią w Kościele, ale na nich nie może się skończyć. Kolejnym etapem powinno być powołanie ciała niezależnego, opartego o świeckich, podobnie jak to ma miejsce we Francji. Tam przez dwa lata zespół ekspertów, często nawet niebędących katolikami, prześwietlał przypadki gwałtów i molestowań, zaczynając od 1950 roku, nawet przedawnione i po śmierci sprawców. Przy całym szacunku do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, on jest instytucją zależną, co na konferencji było wyraźnie widać. W tej chwili na dobrą sprawę niczego nie wiemy o skali pedofilii w Polskim Kościele. Jaka była baza, metodologia gromadzonych zgłoszeń? Obawiam się, że to tylko wierzchołek góry lodowej.