Szczątki mamuta i zwierząt z epoki lodowcowej. Sensacyjne odkrycie w Anglii

Brytyjczycy odkryli megafaunę z epoki lodowcowej. "To absolutnie wyjątkowe odkrycie" - podkreśla Duncan Wilson, dyrektor Historic England. Archeolodzy odkopali szczątki m.in. mamuta nosorożca, żubra, wilka i hieny. Natrafiono na nie niedaleko Plymouth w hrabstwie Devon w południowej Anglii, w trakcie prac budowlanych w nowo powstającej miejscowości Sherford. Okazało się, że odkryto tu megafaunę pochodzącą z epoki lodowcowej. To inaczej duże zwierzęta, które żyły nawet 60 tys. lat temu. Pierwsze prace archeologiczne rozpoczęto w tym miejscu w 2015 r. Na kości natrafiono m.in. w jaskini. Badania trwają do tej pory. Najpierw archeologom udało się odkopać szczątki mamuta włochatego i nosorożca. Niedaleko odkryto inne gatunki zwierząt – konia, zająca, renifera. Wszystkie okazy pochodzą z czasów prehistorycznych. Odkrycie daje szansę na wgląd w życie ówczesnego ekosystemu. - To ważna część naszej historii. Cieszymy się, że zostanie ona teraz zachowana dla przyszłych pokoleń – deklaruje Duncan Wilson z Historic England. Bezcenne odkrycie trafi do lokalnego muzeum The Box w Plymouth.