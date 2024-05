"Szatan to wymyślił". Hołownia krytykuje kalendarz wyborczy

Wskazał, że nie chodzi tylko o "zmęczenie partii politycznych". - Tylko o erozję demokracji, w której ludziom się mówi "a teraz co dwa miesiące będziesz chodził na wybory i przeżywał kampanię wyborczą, galerię portretu na płocie, swego rodzaju godowe feromony, których dostają politycy i amok przed każdym wyborami, czy to są wybory na zastępcę członka zarządu w województwie czy do europarlamentu" - mówił. - Z politykami dzieje się coś bardzo dziwnego, gdy zaczyna pachnieć kampania wyborcza i nie ma to wiele wspólnego z racjonalnością. Widziałem to na własne oczy - dodał.