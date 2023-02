Szatan II może zmieść Paryż. Wystrzelili tuż przed przyjazdem Bidena

Szatan II to rosyjski superciężki międzykontynentalny pocisk balistyczny. To jedna z sześciu nowych rosyjskich broni strategicznych zaprezentowanych przez prezydenta Rosji Władimira Putina w 2018 roku. Od tego czasu trwają testy rakiety. Jeden z testów pocisku miał miejsce tuż przed przyjazdem Joe Bidena do Kijowa - podała we wtorek wieczorem telewizja CNN.