Szarża kierowcy SOP po buspasie. Ziobro pasażerem

- Do tego naruszenia doszło w momencie, gdy dyskutuje się na temat zmiany przepisów prawa, by Straż Miejska mogła karać mandatami tych, którzy nielegalnie korzystają buspasa. Niby dla niektórych jest to błaha sprawa, ale jest to poważny problem i głośny temat - zwrócił uwagę Konkolewski.