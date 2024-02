Szalony pomysł PiS, chcą delegalizować. "Bardzo groźne podgrzewanie emocji"

- A Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie istnieje właśnie dlatego, że dokonano wcześniej, w ciągu ostatnich ośmiu lat, zmiany ustroju państwa. Wprowadzono do TK osoby, które nie są uprawnione do orzekania. Cały Trybunał został przez to skażony i jest obecnie dysfunkcjonalny. W związku z tym działania zmierzające do tego, żeby naprawić Trybunał Konstytucyjny, są w pełni uzasadnione, jeżeli chodzi o konstytucję i jeżeli chodzi o powrót do praworządności - zaznacza.