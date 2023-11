Szaleństwo w Lidlu. Klienci czekają zwłaszcza na jedną rzecz

Ostrzeżenie z okazji Black Friday

Jak informuje PAP, powołując się na Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wyprzedaże z okazji Black Friday to okazja do zakupów w niższych cenach. Warto pamiętać, że niektóre obniżki mogą być tylko obniżkami z nazwy. Zdarza się tak, że cena jest obniżona, jednak nie do takiego poziomu jak przed promocją. Inna metoda manipulowania cenami, to podwyższanie ich przed wyprzedażą, a następnie obniżanie.