Lidl Polska promuje produkty z certyfikatem Fairtrade – nowa kampania sieci

Produkty z certyfikatem Fairtrade już od lat dostępne są w naszych sklepach. Co roku poszerzamy asortyment marki własnej z tym oznaczeniem. Jesteśmy dumni, że oferujemy klientom produkty, które powstały z poszanowaniem praw człowieka oraz środowiska naturalnego. Zachęcamy wszystkich klientów, aby częściej sięgali po produkty z oznaczeniem Fairtrade dla dobra planety, a także rolników, ich rodzin i całych społeczności lokalnych z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów oraz Azji i Oceanii – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.