Szał poselskich zakupów. Jak politycy tłumaczą wydatki?

Polityk w oświadczeniu wyjaśnia, że zakupiony sprzęt potrzebny jest do organizacji spotkań w jego biurze. "W moim biurze odbywają się liczne spotkania. W ciągu dnia potrafi pojawić się w nim od 120 do 150 osób. Wynika to z faktu, że podczas przyjazdów organizuję spotkania różnych grup, 4–5 spotkań dziennie, od 20 do 40 osób każde. Na przykład komendantów gminnych OSP, dyrektorów szkół, radnych, przedstawicieli klubów sportowych itd. Takie spotkania pozwalają mi być na bieżąco ze wszystkimi sprawami regionalnymi. Zakupione wyposażenie służy do organizacji takich spotkań" - wyjaśnia rzecznik rządu dla gazety.