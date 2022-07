Tablety, smartfony i zmywarki. Tak posłowie wydawali pieniądze na biura poselskie

"Krzyż wiszący" za 179 zł

Wiceminister edukacji narodowej Tomasz Rzymkowski wśród zakupów do biura ujawnił, że nabył…"krzyż wiszący" za 179 zł. Ale też statyw do telefonu, uchwyt na telefon z pilotem, słuchawki do telefonu i laptopa Apple Macbook za 7738 zł. Niewiele mniej kosztował podobny laptop Grzegorza Schetyny, bowiem 6449 zł. Były szef Platformy kupił również do biura iPhone’a 12 za 4899 zł, a także smartfona Xiaomi za 1469 zł.