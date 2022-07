"Nie ma zgody na podwyżki dla władzy". PO składa projekt ustawy

Stanowcze "nie" dla podwyżek dla polityków

O podwyżki dla posłów pytaliśmy polityków opozycji. - My mówimy stanowcze nie, zdecydowane nie. I będziemy głosować przeciw – zadeklarował w programie "Tłit" WP Tomasz Trela z Nowej Lewicy. – To nie jest czas, to nie jest miejsce na podwyżki i dodatkowe jakieś uposażenia i apanaże dla polityków. Ja i Lewica ręki do tego nie przyłożymy – zapowiedział gość WP.