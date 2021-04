Koronawirus w szpitalach. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia ws. szpitali

Jak wynika z danych, z powodu zakażenia koronawirusem, w placówkach medycznych przebywają obecnie 32 073 osoby. W piątek 16 kwietnia było to 32 781 pacjentów. To spadek o 708 zajętych łóżek covidowych.

Leczenia respiratorem wymaga z kolei 3372 pacjentów. To o 53 osoby mniej, niż w piątek, gdy podłączonych do tego sprzętu było 3425 zakażonych koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia mówi o "apogeum" w szpitalach

- Nadal musimy trzymać rygor. To, że pojawia się światełko, nie znaczy, że możemy sobie poluzować. Dziś nie ma pola do luzowania obostrzeń. Mamy ponad 32 tys. zajętych łóżek, w II fali zakażeń nie mieliśmy takich liczb - mówił w piątek 16 kwietnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jak podkreślił, najgorsza sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest na Śląsku, gdzie zajętych jest aż 90 proc. wszystkich respiratorów. W skali kraju specjalistyczny sprzęt jest wykorzystywany do leczenia zakażonych w 70 procentach. - Na dziś skala koronawirusa w wersji brytyjskiej to ponad 95 proc. wszystkich zakażeń. On wyparł wirusa z Chin - dodał rzecznik.