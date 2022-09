"Sytuacja jest niebezpieczna". Kraje bałtyckie ostrzegają

- Prezydent Rosji Władimir Putin przekroczył kolejną czerwoną linię i pogrzebał szansę na pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu - powiedział w piątek prezydent Litwy Gitanas Nauseda, komentując ogłoszenie decyzji o aneksji okupowanego przez Rosję terytorium Ukrainy. - To było to, co najgorsze: to, czego się spodziewaliśmy - dodał prezydent Finlandii Sauli Niinisto. - Końca wojny nie widać - ocenił.