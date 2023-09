Sytuacja przy granicy z Białorusią. Straż Graniczna pokazała nagranie

Kolejne próby nielegalnego przejścia przez granicę udaremnione. Podlaski Oddział Straży Granicznej opublikował nagranie z placówki w Czeremszy, na którym widoczni są cudzoziemcy próbujący przedostać się przez płot na granicy Polski z Białorusią. Na widok zbliżającego się polskiego patrolu, grupa wycofała się w głąb lasu. Straż Graniczna alarmuje przed kolejnymi próbami destabilizacji. Jak wskazuje w komunikacie, cudzoziemcy są wciąż ściągani pod polską granicę przez służby białoruskie i wyposażania w niezbędne narzędzia do niszczenia zabezpieczeń granicznych. Na jednym z nagrań w miejscowości Dubicze Cerkiewne widać umundurowanego człowieka, który próbował przeciąć polskie zabezpieczenia. Według informacji rzeczniczki Anny Michalskiej, nie doszło do zniszczenia bariery. Jak podają funkcjonariusze, napór cudzoziemców na granicę nie ustaje. Tylko jednej doby doszło do 15 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. We wrześniu dotychczas wykryto 195 prób, w sierpniu 2,8 tysięcy. Z kolei z całym roku blisko 21 tysięcy. Straż Graniczna podaje, że ujawniono obywateli 51 różnych państw, którzy nielegalnie znaleźli się na granicy.

