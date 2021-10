Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Komorowski o współodpowiedzialności UE

Bronisław Komorowski przekazał, że według niego niektóre instytucje Unii Europejskiej są zadowolone z tego, że część "trudnego zadania, powstrzymania fali migrantów wysyłanej przez Łukaszenkę do Europy, bierze na swoje plecy Polska". - Także w Unii Europejskiej panuje przekonanie, że warto przymknąć oko na różne negatywne zjawiska - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski były prezydent. Według gościa WP UE jest współodpowiedzialna za sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Bronisław Komorowski odniósł się także do tematu Krajowego Planu Odbudowy. - Ja jestem raczej optymistą. Sądzę, że rząd polski pójdzie po rozumem do głowy i cofnie się w swoich różnych zapędzeniach, które prawdopodobnie skonfliktowały rząd PiS-owski ze zdrowym rozumem i Unią Europejską - powiedział rozmówca Mateusza Ratajczaka.