"Apogeum kolejnej fali". Nawet 13 tys. zakażeń dziennie

Prognozy przygotowane przez ministerstwo zdrowia, mówią o tym, że w połowie sierpnia będziemy mieli w Polsce średnio ok. 10 tys. przypadków zakażeń koronawirusem dziennie. - Co oznacza, że te liczby w pojedynczych dniach mogą osiągnąć 12-13 tys. i to scenariusz, który traktujemy jako najbardziej prawdopodobny - podkreślił Niedzielski. W ocenie ministra zjawisko dotyczące hamowania dynamiki zakażeń jest "nieco bardziej optymistyczne niż zakładaliśmy w prognozach". - Może to oznaczać, że to apogeum może nastąpić w pierwszej połowie sierpnia. Wówczas dzienna liczba zakażeń będzie nieco mniejsza 7-8 tys. dziennie - dodał minister.