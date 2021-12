Kolejna fala, dwie grupy pacjentów w szpitalach. Nowe statystyki w walce z COVID-19

Najwięcej zgonów dotyka osoby w wieku od 80 do 89 lat. "Są to osoby z małą odpornością i wielochorobowością" - zaznaczył wiceminister. "Osoby w wieku od 60 do 90 roku życia to 80 procent wszystkich zgonów z powodu COVID-19" - dodał i zaapelował o to, aby osoby które jeszcze nie przyjęły trzeciej dawki szczepionki albo w ogóle się nie zaszczepiły zrobiły to jak najszybciej.