Nowe obostrzenia spóźnione o miesiąc. IV fala zakażeń właśnie opada

Parafia już ogłosiła limit. Proboszcz prosi o dokumenty

We wtorek Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pakiet obostrzeń, które będą obowiązywać do 31 stycznia. To obniżenie do 30 proc. limitu osób mogących przebywać w restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych, a także w kościołach. Zaszczepieni nie wliczają się do limitu, o ile właściciel weryfikuje certyfikaty COVID-owe.