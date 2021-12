"Codziennie rozbija się pięć tupolewów". Profesor krytykuje prezydenta, posłów Annę Siarkowską i Grzegorza Brauna

- Jak przedsiębiorca ma weryfikować status zaszczepienia klientów, skoro nie ma podstawy prawnej do posługiwania się paszportem covidowym? Dlaczego nie mogę jako rektor uczelni zrobić tego w stosunku do studentów? Dlaczego zapowiadamy obowiązek szczepień dopiero od marcu 2022 przy rządzących, którzy w ciągu jednej nocy zmieniają prawo i demolują podstawy ustrojowe? Dlaczego zamykamy szkoły, z których i tak ogromna część już działa zdalnie, na okres od Świąt Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli? Jak wiadomo, to niezwykle obfity w zajęcia szkolne czas - pyta prof. Filipiak.