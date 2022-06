Systemy rakietowe Piorun trafią do Polski. Błaszczak ogłosił podpisanie kontraktu

- 2020 rok to zamówienie samolotów F-35 - najnowocześniejszych na świecie. 2021 rok - Bayraktary (tureckie drony bojowe - red.) sprawdzają się na polu walki. No i w końcu rok 2022 - zamówienie 250 czołgów Abrams, też najlepszych na świecie - wyliczał Błaszczak podczas środowej konferencji prasowej. Jak dodał, "to jeszcze nie koniec", gdyż ustawa o obronie ojczyzny pozwoliła MON na zwiększenie zakresu modernizacji wojska.