System więzienny Chorwacji na skraju załamania

Chorwackie więzienia pełne przemytników migrantów

Mężczyzna, który popełnił trzy przestępstwa za jednym zamachem - przemycał ludzi, uciekał przed policją i spowodował wypadek, trafi do aresztu, a potem do więzienia. A zatrzymani migranci muszą mieć opiekę - zakwaterowanie, wyżywienie, badania medyczne. Potrzeba też tłumaczy i urzędników, by sporządzić wszystkie potrzebne dokumenty i uruchomić procesy związane z ich nielegalnym przekroczeniem granicy.