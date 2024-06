System kaucyjny podzieli rządzących? Opór narasta, ministra z Lewicy nie ustępuje

- Niezwrócona kaucja powinna rekompensować gminom ubytek przychodów, a nie być korzyścią dla prywatnych firm. Powinna trafiać do samorządów, a nie do operatorów systemu. Od 1 stycznia 2025 r. mają obowiązywać wyższe poziomy recyklingu. Minimalne poziomy selektywnej zbiórki w ramach systemu kaucyjnego to 77 proc. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy przygotowani, by móc w pełni korzystać z tego systemu. Co oznacza, że te poziomy nie zostaną osiągnięte. I będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że mieszkańcy zapłacą za kaucję, natomiast możliwość jej odzyskania będzie dużo, dużo mniejsza. A tym samym przychody operatorów systemu będą nawet większe niż 2 miliardy złotych. To my jako klienci będziemy utrzymywać arcydrogi i arcyprzestarzały system, który de facto powstał w latach 80-tych - mówi Wirtualnej Polsce Olga Goitowska, reprezentująca Unię Metropolii Polskich.