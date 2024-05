Burza wokół systemu kaucyjnego. Zgrzyt w koalicji, posłanka KO pyta o dokumenty

Dyrektor z resortu wymienia: "Ogromne pieniądze, lobbing"

Kto zdaniem Sobolak może stać za lobbingiem w sprawie kaucji? - Z powodu braku wglądu do dokumentów ministerstwa trudno mi to jednoznacznie wskazać. Można podejrzewać, że jest to w interesie dwóch grup podmiotów. Pierwsza grupa to producenci automatów do systemów kaucyjnych - wskazuje posłanka. A druga to - jej zdaniem - tzw. podmioty reprezentujące, czyli operatorzy całego systemu, którzy będą podpisywać umowy z sieciami sklepów. Będą one zarabiać m.in. na kaucji nieodebranej przez klientów. Eksperci szacują, że może to być nawet 2 mld zł rocznie.