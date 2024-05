Koniec z bryczkami na Morskie Oko? "Rozwiązanie przynajmniej hybrydowe"

Powiat blokował zmiany

Hennig-Kloska 6 maja powiedziała, że nie można zakazać konnym zaprzęgom przejazdu do Morskiego Oka, a właścicielem drogi jest starostwo powiatowe. Przypomniała wtedy, że propozycje zastąpienia konnych zaprzęgów innymi środkami transportu były już rozważane, ale do tej pory były blokowane przez władze powiatu. Powołując się na dostępne dane mówiła wówczas, że na trasie do Morskiego Oka pracuje ok. 300 koni, z czego większość żyje krócej niż wynosi średnia przedstawicieli tego gatunku.