Syria. Zawieszenie broni dobiega końca. Erdogan zapowiada jeszcze ostrzejszy atak

We wtorek wygasa zawieszenie broni pomiędzy Turcją a Kurdami. Prezydent Recep Tayyip Erdogan zapowiada, że jeśli wrogie siły nie wycofają się z przygranicznych terenów, Ankara wznowi ofensywę "z jeszcze większą determinacją".

Jak powiedział dziennikarzom przed odlotem do Soczi Erdogan, podczas pięciodniowego rozejmu ponad 800 kurdyjskich bojowników już wycofało się z terenów przy granicy Syrii z Turcją. Polityk zagroził, że gdy rozejm wygaśnie (o godz. 21 w Polsce), a wszyscy kurdyjscy bojownicy do tego czasu się nie wycofają, tureccy żołnierze wznowią walki "z jeszcze większą determinacją".

Według agencji Reuters, Turcy oczekują, że Kurdowie wycofają się z przygranicznego pasa o długości 120 km długości, między miastami Tal Abjad i Ras al-Ajn. Tym samym strefa bezpieczeństwa zostałaby wydłużona do 440 km.

Do sprawy odniosła się Rosja. Moskwa "ze zrozumieniem odnosi się do obaw Turcji związanych z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i ze zwalczaniem elementów terrorystycznych". Strona rosyjska podkreśla jednak, że "wszelkie działania powinny mieć charakter współmierny do tych obaw" i i nie mogą "utrudniać procesu pokojowego uregulowania politycznego w Syrii".