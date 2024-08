Synoptyk o powodziach błyskawicznych: Kolejne dni? Nie mam dobrych informacji

Upały wrócą już w weekend. Nawet 34 stopnie

Czwartek zapowiada się jako najchłodniejszy dzień przyszłego tygodnia - temperatury nigdzie w kraju nie powinny przekroczyć 24 st. C. W piątek możemy spodziewać się ocieplenia - do 28 st. C na zachodzie kraju, a upały wrócą dopiero w sobotę - wówczas w większości regionów będzie powyżej 30 st., choć w woj. wielkopolskim mogą być nawet 34 st. C.