Upał zniknie, ale tylko na chwilę. Wiadomo, kiedy wróci

Kiedy koniec upałów? Niskie temperatury nie potrwają długo

Już od poniedziałku natomiast możemy spodziewać się, że wskazania na termometrach nieznacznie spadną. Tego dnia najcieplej będzie we wschodniej Polsce - 29 st. C, jednak w pozostałej części kraju maksymalne prognozowane temperatury będą oscylować wokół 24-26 st. C. We wtorek będzie podobnie, a najwyższą spodziewana temperatura to 28 st. C. W środę znów najcieplej na wschodnie - i tylko tam możliwe będzie 30 st. C.