Synoptycy ostrzegają: przed nami kolejna mroźna noc. W dzień śnieżyce i gołoledź

Przed nami kolejna mroźna noc - ostrzegają synoptycy. W sobotę czekają nas obfite opady śniegu i porywiste porywy wiatru, które powodować mogą zawieje i zamiecie. W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce - gołoledź.

Uważajmy, bo w nocy i nad ranem na południu Lubelszczyzny, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim i w Małopolsce przy rozpogodzeniach temperatura spadnie od - 8 do -11 st. C. Natomiast w Beskidach i Tatrach oraz na ich przedgórzu synoptycy prognozują spadki temperatury nawet do -15 st. C, a w kotlinach górskich aż do -20 stopni.