Sylwester z Polsatem i TVP. Kto wystąpi w czasie koncertów? Lista gwiazd robi wrażenie

Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez największe stacje telewizyjne w Polsce, w tym roku koncerty zorganizuje jedynie Telewizja Polska oraz Polsat. Pierwszy nadawca zaprasza na sylwestrową zabawę do Zakopanego a drugi - do Chorzowa. Kogo będzie można zobaczyć na scenie? Niedawno z występu w TVP zrezygnowała Mel C.