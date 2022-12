NIK skontroluje "Sylwestra Marzeń" TVP? "Bizancjum Kurskiego"

Poseł Marek Rutka poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w Sejmie, że Lewica złożyła wniosek do NIK o skontrolowanie wydatków TVP. Chodzi m.in. o środki, jakie przeznaczono na organizację ubiegłorocznego "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem. - Bizancjum, jakie na przestrzeni lat stworzył pan prezes Jacek Kurski, to nienormalna sytuacja, która nigdy w państwie demokratycznym nie powinna mieć miejsca - oświadczył.