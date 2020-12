WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze newsroom + 2 marta lempartogólnopolski strajk kobiet 1 godzinę temu Sylwester przed domem Kaczyńskiego. Marta Lempart: "Nie namawiamy" Marta Lempart w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniosła się do tego, czy opozycja wpiera Ogólnopolski Strajk Kobiet. - Mamy wsparcie polegające na tym, że politycy opozycji nie próbują nadawać swoich twarzy protestom - powiedziała Lempart. Dodała, że niektórzy chcą jednak to wykorzystać. - Są tacy, którzy próbują wskoczyć na krzesło wodzowskie i ogłaszają się wodzami kolejnego etapu rewolucji, ale traktujemy to w kategorii żartu - wyjaśniła aktywistka. Marta Lempart przekazała także, że politycy opozycji pomagają strajkującym m.in. wtedy, gdy dochodzi do zatrzymań protestujących przez policję. - Przychodzą i reagują tam, gdzie policja łamie prawo - wyjaśniła Marta Lempart i dodała, że wiele działań policji jest nielegalne. Aktywistka odniosła się także do wydarzenia utworzonego w internecie namawiającego do zorganizowania Sylwestra przed domem Jarosława Kaczyńskiego - Nie namawiamy do tego - powiedziała Lempart i dodała, że tego wydarzenia nie organizuje żadna organizacja. Rozwiń politycy pani Marto bardzo często … Rozwiń Transkrypcja: politycy pani Marto bardzo często próbują nam powiedzieć że dbają sprawy ważne dla nas wszystkich takie pani nazywa czy pani widzi wsparcie dla waszej sprawy polityków ze strony opozycji czy taka tak jest potrzebne tak mamy zdecydowanie jak wsparcie polegające na tym że polityce opozycji nie próbują nadawać swoich twarzy protestom nie nie wpuszczają się na nich Pokusa żeby wskoczyć na ten czy poznanie którymi są tacy którzy Chętnie oczywiście próbują wskoczysz na na jakieś takie krzesła Bozowski i ogłaszają się bolcami następnego etapu Nowe to są bardziej pracujemy to w kategorii żartu polityce opozycji są z nami wtedy kiedy z osoby są zatrzymywane wtedy kiedy trzeba interweniować na komisariatach jest sieć zarówno utworzą Alicja obywatelstwo jaki przez lewice posłanek i posłów którzy przychodzą i reagują i bronią ludzi tam gdzie jest łamane prawo Tak jak powiedziałam Policja łamie prawo na rozkaz o Jarosława Kaczyńskiego łamie prawo masowo i cały czas każda pacyfikacja protestu jaka się odbywa wszystko co robi policja w trakcie protestów jest nielegalne kordony spisywanie wywożenie ludzi za godzinę policyjne w Sylwestra To też jest sprawa to jest nielegalne chociaż nie ma przepisu który by o nas może w takim razie warto pojawił się pod domem człowieka który jak oni mówi rozkazuje Policji w tym czasie my No my w związku z tym że nie jesteśmy funkcjonariuszami pis-u i i nie jesteśmy związane z fakturą co jesteśmy dużo bardziej narażone na skutki pandemii nie ma dla nas łóżek zabezpieczonych nie mamy też wciągnięcie ręki cała ta korupcja która służy ludziom w sumie służy nam tylko nas oddalaj nasze rodziny otwarcia jakiegokolwiek i mamy takie podejście że jednak jeżeli mówimy o razie na wolnym powietrzu i mówimy o proteście w jakiejś sprawie nie Mówimy o wyjściu konkretnym dlatego nie namawiamy tego wiemy że jest wydarzenie na Facebooku ale błagam i proszę i proszę sprawdzajcie organizatorów tutaj mamy grupę królewską nieistniejące osoby które wzywają żeby żeby iść pod domem Jarosława Kaczyńskiego nie organizuję tylko żadna organizacja nie nawołuje konkretne to jest grupa na Facebooku która wyłącznie służy dezinformacji szerzeniu różnych kontrowersyjnych treści więc tym bardziej nie nie Polecamy tego się na protest w momencie kiedy się wydarzyło rzeczy kiedy trzeba będzie reagować na różne rzeczy albo w ramach naszych pierwszych protestów natomiast Sylwester możemy se dorabiać tego różne teorie ale Sylwester jednak jest impreza w związku z tym no nie tak jak Wzywamy do ostrożności do noszenia maseczek nie wyzywamy do tego żeby Policzna straszliwie ciałach nie badając osób które przyleciały z Wielkiej Brytanii w których jest w Polsce kilkanaście tysięcy i mogą być obciążone wirusy w tej nowej mutacji absolutnie nic nie zrobił żeby to powstrzymać żeby się dowiedzieć czy ktokolwiek z rozbudowanym wirusem potakowski a musimy zakładać tak no bo przyleciały kilkanaście tysięcy zł