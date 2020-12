Sylwester przed domem Jarosława Kaczyńskiego? Rzecznik KGP odpowiada

W sieci pojawiło się zaproszenie na imprezę sylwestrową przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Czy to oznacza, że dostępu do domu prezesa PiS znów bronić będą dziesiątki policyjnych aut i setki funkcjonariuszy? - My tę sytuację będziemy monitorować do końca - stwierdził w programie "Newsroom" w WP rzecznik KGP, insp. Mariusz Ciarka. - Wciąż obowiązują obostrzenia. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń musi odbywać się zgodnie z prawem. Gdyby pojawiły się tam jakieś osoby, to muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi takiego działania, ale także z obecnością policji. To będą siły adekwatne do sytuacji - dodał rzecznik KGP.

