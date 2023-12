"Sylwester marzeń" w Zakopanem. TVP zdradza szczegóły

Nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie pojawi się na scenie "Sylwestra Marzeń". TVP ogłosi pełną listę gości dopiero 19 grudnia, jednak już teraz zdradzono największe gwiazdy wydarzenia. Będzie to Maryla Rodowicz, którą można oglądać jako jurorkę w muzycznym show "The Voice Senior", Edyta Górniak, która w tym roku była także gwiazdą koncertu świątecznego w TVP1, a także Justyna Steczkowska, która z kolei jest jurorką programu "The Voice od Poland".