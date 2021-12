Sylwester bez obostrzeń? Jednoznaczna odpowiedź Niedzielskiego

Choć rząd zaostrzył obostrzenia pandemiczne, zdecydowano, że restrykcje będą złagodzone na czas sylwestra. Otwarte będą zarówno kluby, jak i dyskoteki. Zabawa będzie musiała odbywać się w reżimie sanitarnym. O komentarz do decyzji w tej sprawie poprosiliśmy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - To nie jest tak, że będzie bez obostrzeń. Limity obowiązują, zostały ustalone na poziomie 100 osób - stwierdził w programie "Newsroom" WP szef resortu. Dopytywany, dlaczego w sylwestra obostrzenia będą złagodzone, Niedzielski odparł, że rząd chce "usankcjonować to, co i tak będzie się działo". - Chodzi o to, żeby to wszystko odbywało się w bardziej cywilizowanych warunkach - podkreślił minister.