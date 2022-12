Sylwester 2022. Warszawa, Kraków, Wrocław, Zakopane. Jakie atrakcje szykują największe miasta w Polsce?

Sylwester w Katowicach. Śląska zabawa odbędzie się w Chorzowie

Miejskich zabaw nie zorganizują również Katowice. Mieszkańcy miasta mogą jednak udać się do oddalonego o niecałe 7 km Chorzowa. To tu swoją imprezę zorganizuje telewizja Polsat. Zgodnie z zapowiedziami, wydarzenie to zostanie w całości sfinansowane przez prywatnego nadawcę. Na koncercie "Sylwestrowej Mocy Przebojów" pojawią się gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny - w tym Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz, Ralph Kamieński czy Michael Patrick Kelly.