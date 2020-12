Sylwester 2020. Francuski alkohol doceniony przez Anglików

Szampana produkuje się tylko w jednym francuskim regionie - Szampanii, stąd nazwa alkoholu. Pije się go na całym świecie, i to w większych ilościach niż w ojczyźnie. Anglicy jako pierwsi zauważyli, że dzięki drugiej fermentacji można wzmocnić naturalną skłonność do pienienia się szampana.

Sylwester 2020. Francuski szampan został doceniony przez Anglików Źródło: Pixabay , Fot: NickyPe