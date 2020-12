Sylwester 2020. Czeka nas huczna zabawa? Resort zdrowia uchylił rąbka tajemnicy

- Jesteśmy na linii z premierem, z Kancelarią Premiera Rady Ministrów w sprawie ustaleń tego, jak ma wyglądać nasza rzeczywistość w związku z obostrzeniami. Po 27 grudnia, bo pamiętajmy, że ten okres obostrzeń obecnych obowiązuje nas do 27 grudnia. Od razu nadmieniam, tak jak przy każdej okazji to czynię: nie spodziewajmy się, że sylwestra spędzimy w jakikolwiek sposób wystrzałowo. Raczej będzie to w gronie najbliższej rodziny - stwierdził Wojciech Andrusiewicz.