Koronawirus i Boże Narodzenie. Zakaz przemieszczania się? Polacy zaskakują

Choć przeciw takiemu zakazowi opowiedziało się 52 proc. ankietowanych, to i tak deklarowane poparcie dla dodatkowych ograniczeń jest bardzo duże. To zaskakuje ekspertów, bo Polacy z reguły są bardzo niechętni do zmian w takich przypadkach.

W badaniu dla "GW" Polaków zapytano również o plany na wigilię. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to bowiem spotkanie podlegające ograniczeniom, a konkretnie chodzi o limit gości do pięciu osób.

Koronawirus i Boże Narodzenie. Wigilia w mniejszym gronie

W większym gronie zamierza spędzić wigilijny wieczór co trzeci z nas. 29 proc. ankietowanych wskazało, że będzie to spotkanie do 5 do 10 osób.