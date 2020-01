Sylwester 2019. W tym mieście będzie wyjątkowo spokojnie, już o godzinie 22 prohibicja

Prawie tysiąc osób zadeklarowało udział w planowanym podczas Sylwestra 2019 wydarzeniu "Chcemy w Olsztynie legalny alkohol po 22!". To protest przeciwko wprowadzeniu nocnej prohibicji. Jednak nawet w sylwestra sklepy z alkoholem w całym mieście pozostaną zamknięte.

W liczącym 170 tys. mieszkańców Olsztynie piwa, wódki, wina czy nawet butelki szampana po godz. 22 nie kupi się Żabce, sklepach nocnych czy nawet na stacjach benzynowych. To efekt wprowadzonej ponad rok temu uchwały o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu. Prohibicja będzie obowiązywać również podczas tegorocznego sylwestra. Od 22 do 6 rano sprzedawcy nie mają prawa sprzedać nawet "małpki". Konsumpcja alkoholu jest dozwolona tylko w restauracjach, pubach itp.

Protest w sprawie prohibicji

Prohibicja nawet w sylwestra. "Nie planujemy wyjątku"

Wiadomo, że nawet jeśli dojdzie do protestu przeciwko prohibicji, to nie znajdzie on uznania wśród urzędników. - Nie będzie abolicji dla nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Nawet w sylwestra nie planujemy wyjątku - mówi WP Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. - Dzięki uchwale osiągnęliśmy bardzo dużo. To przede wszystkim święty spokój mieszkańców i ograniczenie liczby pijackich awantur - dodaje.