Sylwester 2019. Co zrobić, by zwierzę się nie stresowało? Skuteczne porady

Sylwester dla zwierząt to duży stres. Huczne imprezy, sztuczne ognie i petardy, którym towarzyszą głośne wybuchy oraz rozbłyski to dla większości naszych pupili ogromna trauma. Jak przygotować psa na powitanie nowego roku?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sylwester 2019. Przed nami jedna z najbardziej stresujących nocy dla zwierząt (Pixabay.com)

Sylwester już jutro. Dla nas to czas spotkań z przyjaciółmi i zabawy, ale dla zwierząt ogromny stres. Co zrobić, by nasz pupil nie panikował? Oto kilka porad, jak przygotować psa do sylwestrowej nocy.

Jak przygotować psa na Sylwestra?

Wystrzały petard i fajerwerków to zmora większości zwierząt. Na ogół reagują instynktownie dużym lękiem, który związany jest z poczuciem zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Psy starają się ukryć w bezpiecznym miejscu, mogą skomleć, szczekać, wyć, drapać, gryźć, niespokojnie biegać po mieszkaniu, przeskakiwać meble i przewracać różne przedmioty w domu. Koty najczęściej głośno miauczą, drżą ze strachu, gwałtownie uciekają lub czołgają się i zaszywają w kryjówkach, z których ciężko je później wydostać.

Weterynarze ostrzegają, że intensywny stres może spowodować u zwierząt wymioty, biegunkę, osowienie, a w skrajnych przypadkach nawet nieodwracalne zmiany w psychice. Nie ma sposobu, który byłby uniwersalny i niezawodny, ale warto stosować się do kilku zasad, które mogą pomóc ograniczyć stres u zwierząt.

Sylwester. Traumatyczna noc dla zwierząt

Dobrze jest dostosować pory spacerów tak, aby ostatni spacer 31 stycznia nie wypadał zbyt późno, w czasie najintensywniejszych wybuchów. Spacer powinien być dłuższy niż normalnie, aby zwierzę wróciło do domu zmęczone. Pamiętajmy, by nie spuszczać psa ze smyczy, gdyż często zdarza się, że po wybuchu petardy spanikowane zwierzęta uciekają i giną lub ulegają wypadkom.

Weterynarze przestrzegają jednak, by nie trzymać psa na siłę na spacerze, jeśli się boi. Ważne, żeby załatwił się, by nie było potrzeby wychodzenia z nim na dwór tuż przed północą. Kota najlepiej zachęcić do intensywnej zabawy i porządnie zmęczyć, żeby wieczorem był mniej aktywny i śpiący.

Specjaliści radzą, by przed nocą sylwestrową nie przekarmiać zwierząt. Najlepiej nawet zmniejszyć porcję tego dnia, a ostatni posiłek podać trochę wcześniej niż zwykle. Najlepiej pozostać przy dotychczas podawanych pokarmach, gdyż nagła zmiana diety w połączeniu ze stresem może być przyczyną niestrawności.

Jeśli zwierzę w napadzie lęku coś zniszczy lub załatwi się w domu, nie powinniśmy na nie krzyczeć ani karcić, ponieważ robi to ze strachu przed czymś, czego nie rozumie. Nie można również przesadnie litować się nad zwierzęciem w takim stanie, ponieważ odbierze to jako pochwałę, co utwierdzi je w przekonaniu, że należy się bać i wzmocni jego lękowe zachowanie.

Zwierzęta w Sylwestra. Przygotuj mieszkanie

Najlepiej, gdybyśmy mogli spędzić noc sylwestrową z pupilem w domu. Zwierzęta czują się bezpieczniej i są spokojniejsze w obecności właścicieli. Jeśli jednak wychodzimy, powinniśmy odpowiednio przygotować mieszkanie.

Przede wszystkim zabezpieczmy drzwi i okna, aby podczas napadu lęku pies nie uciekł z mieszkania. Najlepiej pozostawić zwierzę w jednym pomieszczeniu, zasłonić okna i zgasić światło. Dobrze przygotować pupilowi zaciszną kryjówkę, w której będzie czuł się bezpiecznie, dać mu koc, w który będzie mógł się zakopać i zapewnić dostęp do wody.

Jeśli zwierzę jest bardzo nerwowe lub nadpobudliwe, warto mu podać środek uspokajający. Dla wielu zwierząt jest to najlepsze wyjście, gdyż leki pozwolą im przespać najbardziej stresujący dla nich czas. W przychodniach weterynaryjnych dostępne są łagodne środki ziołowe oraz silniejsze leki w formie tabletek, syropów lub żeli. Należy je jednak stosować tylko po konsultacji z weterynarzem, który dobierze właściwy lek i odpowiednią dawkę. Specjaliści przestrzegają, by nie aplikować pupilowi jakichkolwiek leków na własną rękę, ponieważ zwierzęta mają inny metabolizm i leki "ludzkie" mogą im zaszkodzić.

Zobacz też: "Przepłakałam cały dzień". Magdalena Adamowicz o pierwszych świętach bez męża