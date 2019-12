Pies spędził na balkonie dwa dni. Sąsiedzi zaalarmowali służby

Pies, który dwa dni bez opieki spędził na balkonie jednego z warszawskich bloków, został stamtąd zabrany. Losem czworonoga przejęci byli użytkownicy mediów społecznościowych, którzy krytykowali właścicieli i trzymali kciuki za skuteczną akcję służb.

"Niestety ze względów prawnych pies nie mógł zostać zabrany przez służby. Policjanci i strażacy mogli go tylko nakarmić i zostawić koc" - informowano.

"Pies nie ma schronienia. Jest wystawiony na warunki atmosferyczne (narażenie zdrowia), w stresie lub z głodu może wyskoczyć z balkonu (narażenie życia). To są jasne podstawy prawne do odbioru i zgłoszenia sprawy jako znęcania" - napisała jedna z internautek.

"Życie zwierzęcia, a właściwie narażenie go na śmierć - nie upoważnia do udzielenia mu pomocy i zabrania w ciepłe miejsce? Zostawienie go na tym balkonie tworzy współwinnych jego cierpieniu" - komentowali inni.