Rewolucja w polskim prawie. Do 5 lat więzienia za porzucenie psa

Po zmianie przepisów nieodpowiedzialni właściciele psów i kotów mogą trafić do więzienia nawet na pięć lat. - Zaostrzenie sankcji za porzucanie zwierząt to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiąże problemu - mówi Wirtualnej Polsce Henryk Strzelczyk, dyrektor warszawskiego schroniska "Na Paluchu".



Dotychczas polskie prawo nie zajmowało się problemem bezdomności wśród zwierząt, ale teraz uległo to zmianie. Według nowych przepisów porzucenie zwierzaka to przestępstwo, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli czyn jest wykonany ze szczególnym okrucieństwem, kara wzrasta do 5 lat więzienia. Dodatkowo, sąd może ukarać sprawców grzywną w wysokości nawet do 100 tysięcy złotych, przeznaczonych na cele charytatywne dla ośrodków związanych z ochroną zwierząt.