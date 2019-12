WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Świąteczny poradnik dla właścicieli czworonogów Święta i poprzedzające je przygotowania to intensywny czas dla wszystkich domowników. W bożonarodzeniowym szaleństwie nie wolno jednak zapominać o naszych czworonożnych pupilach. Dla nich Gwiazdka to również „gorący okres", chociażby, ze względu na liczbę gości i inne atrakcje. Co zrobić, aby zwierzaki mogły spędzić go przyjemnie i co najważniejsze, bezpiecznie? Wystarczy wprowadzić kilka zasad. 1.Nie karm zwierzaka jedzeniem ze stołu. Często zdarza się tak, że w trakcie przygotowywania świątecznych smakołyków, takich jak pierniczki czy inne słodkości, co nieco podrzuca się czworonogom. Podobnie zresztą podczas rodzinnych spotkań przy stole, gdzie z każdej strony zwierzaka kusi intensywny zapach potraw, a przybyli goście mają silne poczucie obowiązku dokarmiania go. Taki zwyczaj jest niebezpieczny zarówno dla psów, jak i kotów ze względu na możliwość wystąpienia problemów gastrycznych czy przejedzenia. Najczęściej kończy się to dolegliwościami ze strony układu pokarmowego m.in. ostrą biegunką, które w najgorszych przypadkach mogą wymagać wizyty u weterynarza. Najlepszym rozwiązaniem jest więc nakarmienie czworonogów przed przyjazdem gości i wszelkimi rodzinnymi spotkaniami, a także poproszenie przybyłych, by pod żadnym pozorem nie dawali zwierzakom wigilijnych przysmaków. 2.Zabezpiecz wszelkie świąteczne ozdoby. Piękna choinka, kolorowe bombki, świąteczne stroiki i inne wspaniałe ozdoby to również niebezpieczeństwo dla naszych pupili. Zwierzaki najczęściej traktują te elementy jako zabawki, co może skończyć się nie tylko uszkodzeniem wspomnianych ozdób, ale również skaleczeniami i innymi urazami zwierzaka. Wszystkie te elementy należy więc odpowiednio zabezpieczyć. Choinka (zwłaszcza ta stojąca i wysoka) powinna zostać przymocowana do sufitu lub ściany, aby uniemożliwić jej przewrócenie. Kolorowe bombki trzeba umieścić na tyle wysoko, by zwierzęta nie miały do nich dostępu (szczególnie psy, które mogą potraktować je jako piłki do zabawy). Dobrze też pomyśleć o zabezpieczeniu np. świątecznego obrusu i jego zwisających elementów, aby w trakcie rodzinnego spotkania przy stole zwierzak nie zsunął zawartości stołu na podłogę. 3.Nie zapominaj o spacerach. Przygotowania do Świąt to bardzo aktywny okres. Przyrządzanie jedzenia i inne czynności pochłaniają tak bardzo, że zapomina się o odpowiednio częstym wyprowadzaniu zwierzaka. Im więcej pupil wybiega się na dworze, tym mniej energiczny będzie w domu w trakcie spotkań z rodziną. Dzięki temu w spokoju będzie można zjeść kolację i nie martwić się przeszkadzającym wszystkim zwierzakiem. Dlatego koniecznie należy zabrać psa na daleki spacer, pobawić się z nim dłużej niż zazwyczaj i pozwolić mu wybiegać. W ten sposób w domu czworonóg będzie spokojniejszy. 4.Przygotuj pupilowi bezpieczny kąt. Wizyty rodziny, wizyty wielu gości i związany z nimi ciągły hałas na dłuższą metę może być naprawdę wyczerpujący dla zwierzaka. Zwłaszcza gdy każdy chce się z nim pobawić lub go pogłaskać. Pupil może przez to odczuwać niepokój, dlatego koniecznie należy przygotować mu przyjemne i bezpieczne miejsce z dala od świątecznego gwaru, gdzie w każdej chwili będzie mógł odpocząć i się wyciszyć. Może to być legowisko z ulubionym kocykiem i zabawkami dla psa czy kota, ale także specjalnie przygotowane miejsce w kuchni czy salonie, do którego dostęp będzie mieć tylko zwierzak.