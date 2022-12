Świst kul i huk ciężkiej artylerii. Niebywałe, co robił Ukrainiec

Pełen spokój podczas ciężkiego ostrzału. Agencja Reutera udostępniła niebywałe nagranie z ukraińskim żołnierzem, który popijał kawę, podczas gdy obok niego słychać było świst kul i huk artylerii. Mężczyzna pochodzi z Brygady Terytorialnej miasta Dniepr i w tym momencie wraz z całym oddziałem odpierał ostrzał armii Putina. Po kilku łykach kawy wojskowy Zełenskiego przechodzi do ataku za pomocą karabinu maszynowego AK-47. Co ciekawe, po jednej serii znów chowa się do okopu i w spokoju popija kawę. Nagranie szybko stało się hitem sieci, pod którym internauci nie mogą nadziwić się jego zachowania. Bohater tego nagrania cały czas był opanowany i w pewnym momencie powiedział: - Nie jesteśmy zmęczeni obroną naszego kraju, dlatego wstajemy, pijemy kawę i do oporu, dla zwycięstwa. Nagranie potwierdza, jak wysokie panują morale w ukraińskim wojsku. Odważni żołnierze potrafią nawet bez większego stresu wykonywać powierzone zadania.